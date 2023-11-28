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İstanbul'da fırtına alarmı! THY 56 seferi iptal etti

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

28.11.2023 - 15:40 | | İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da fırtına alarmı! THY 56 seferi iptal etti

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda; "28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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