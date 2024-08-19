İstanbul'da Filistin iş insanlarına suikast! Saldırının arkasında Mossad mı var? 3 ihtimalli tahkikat yapılıyor

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda 34 FDN 313 plakalı otomobildeki, direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen A.K.(30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı F.M.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır.

Saldırıda A. K.’nın koruma görevlisi E. K.’ de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ARANAN KATİL MOSSAD AJANI MI?

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, İstanbul'da işlenen cinayetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Nihat Uludağ: Özellikle İsrail son dönemde dünyanın birçok noktasında suikastler gerçekleştiriyor. Böyle olunca İstanbul Kağıthane'deki bu suikastte de ölen kişinin Filistinli bir iş insanı olması akıllara 'Acaba yine bir İsrail suikasti mi?' diye getirdi. Ama şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde bu ölen Filistinli iş insanının emlakçılıkla uğraştığı ve yapılan ilk değerlendirmelerde de bir alacak-verecekten kaynaklanan cinayetin daha güçlü olarak değerlendirildiği güvenlik birimlerince söyleyebiliriz.

3 İHTİMALLİ TAHKİKAT

Önemli bir olay. Kağıthane'de aracında bulunan Filistinli bir iş insanı, yüzünde maske olan saldırganlar tarafından ve susturucu silahlarıyla saldırıya uğuruyor. Planlanmış, organize edilmiş bir saldırı. Burada 3 ihtimalli bir tahkikat yürütüldüğünü söyleyebiliriz.

1 - Hamas'ın bir dahili var mı?

2 - Mossad'ın bir dahili var mı?

3 - Bu suikastı kim ya da kimler işlemiş?

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diye değerlendirmeler yapılıyor. Ancak yapılan çalışmalarda şu ana kadar gerek Hamas kanadının, gerekse Mossad'ın ciddi bir emaresine henüz ulaşılmış değil.

Daha önce Mossad'a yönelik casusluk operasyonları yapılmıştı. Mossad casusları gözaltına alınmıştı. Oradaki tahkikatlara baktığımızda şöyle ayrıntılar vardı; O ajanların İstanbul'daki Filistinli bazı iş insanlarını takibe aldıklarını, iş yerlerini, evlerini adreslerini belirlediklerini ve hangi saatte nerede olduklarını, nereye gittiklerini ve en çok hangi güzergahları kullandıklarını, hatta araçlara GPS cihazı koyduklarını biliyoruz.

Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda 'Bir Mossad suikastıdır' diyebilir miyiz? Şu an için diyemeyiz.

AÇIKLAMALAR ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Coşkun Başbuğ: Yaşanan hadiseyle ilgili olasılıklara girdiğinde insanın aklına coğrafyada gelişen olaylar ve Mossad denilen bir yapıyla zaman zaman yapmış oldukları açıklamalara bakarak elbette şüphe uyandırıyor.

Bir 'alacak-verecek meselesi ihtimali kuvvetli' dendi ama şablona baktığın takdirde susturucu silahların kullanılıyor olması ve operasyonda neredeyse sıfır hatayla gerçekleştirilmiş olması 'Acaba bunun arka planında bir istihbari faaliyet var mı?' veya 'Bir siyasi cinayet mi?' sorusunu sorduruyor.

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Mossad'ın yakın zamanda Türkiye ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları hatırlayalım. Bazı Filistinli isimlere suikastler gerçekleştireceği, bu ülkenin içinde Türkiye'nin de olduğu ifade eden küstahça açıklamalarını işitmiştik. Hatta Katar, Türkiye ile anılan bir diğer ülkeydi. Şimdi bu kapsamda gereken siyasi cevap ilgili makamlarca verildi.

Sonrasında Türkiye'de Mossad'a yönelik operasyonlar gerçekleşti. O operasyonlar esnasında yakalanan Mossad'a angaje kişiler içerinde şu tür bilgileri toplayanların olduğu da ifade edildi; Orta Doğu'da İsrail aleyhine faaliyet gösteren ve İsrail ile ilgili bilgi toplayan, İsrail aleyhinde fikre sahip iş adamları... Özellikle öne çıkmış isimler hakkında Mossad'ın casuslara bilgi toplattırıldığını öğrendik.

Oradan almış olduğumuz bilgiyle bu olay örtüştüğü için 'Acaba arka planda Mossad mı var?' sorusunu haliyle soruyorsunuz.

ÇİĞ KÖFTECİYE KAÇTI, ORADA ÖLDÜRDÜLER

CNN TÜRK Muhabiri Mehmet Şimşek de sır cinayete ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

"Şu an olay yerindeyiz. Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Dilaver Sokak burası. Filistinli iş insanı ile 2 kişi daha vardı. Biri koruması ve diğeri arkadaşıydı. Araçta bekliyorlardı. Buradaki siteye misafirliğe gelmişti. Harekete geçiyorlardı ki saldırganlar ateş açtı.

İş insanının yanındakiler yaralanırken iş insanı da can havli ile yolun karşısına geçip çiğ köfteciye doğru kaçmaya başladı. Akşam 22.30 civarı yaşandı bu olay. Çiğ köfteci de muhtemelen açıktı. İçeri girdi ama saldırganlar peşini bırakmadı. Çiğ köfteciye girerek orada iş insanını öldürdüler.

Olaydan hemen sonra polis geldi ve soruşturma başlatıldı. Burada birçok kovan bulundu. Az ileride kovanların bulunduğu yerler işaretlenmiş. Cinayette dikkat çeken bir nokta da cinayetin susturucu takılmış silahla işlenmiş olması. Öldürülen kişinin Filistinli olması ve olay yerinde susturuculu silah bulunması cinayeti şüpheli hale getirdi. Acaba bu siyasi bir cinayet miydi?"