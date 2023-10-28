İstanbul’da Filistin buluşması! Birçok ülke lideri de katılacak

Atatürk Havalimanı’nda saat 15.30’da başlayacak Büyük Filistin Mitingi’nde 5 bin personel görevli. Konuklar alana 12 farklı kapıdan girecek.

DÜNYA İZLEYECEK

Mitinge gelmek için İstanbul’un 39 ilçesinden otobüsler kaldırılacak, toplu taşıma araçları da ücretsiz sefer yapacak. Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu’nun sahne alacağı mitingde,29 ses ve ekran kulesi kuruldu. 6 noktada mescit, şadırvan, sağlık ve tuvalet gibi ihtiyaçlar için lojistik alanları oluşturuldu. İnternet kalitesini arttırmak için 25 seyyar baz istasyonu alanda hizmet verecek. Ayrıca 50 farklı noktada su dağıtılacak. Basın mensuplarının akreditasyonla izleyebileceği mitinge dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının katılacağı bildirildi. Yerli ve yabancı basın mensupları için iki katlı bir platform kuruldu. Öte yandan bugün İstanbul’da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz olacak.

CUMHUR İTTİFAKI TAM KADRO

Mitinge Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak. Ayrıca pek çok farklı ülkeden devlet adamları ile hükümet ve siyasi parti liderleri de İstanbul’da olacak.

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