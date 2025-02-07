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İstanbul'da fabrikada yangın paniği!

07.02.2025 - 09:55Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da fabrikada yangın paniği!

İstanbul'da Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kauçuk imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Yangının dumanları kentin birçok noktasında görülebiliyor. İçeride 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Bu kişilerin kurtarıldığı öğrenildi. Korku dolu anlar yaşandı burada. İhbar sonrası ekipler olay yerine intikal ederek müdahale etti. Kimyevi madde üretimi yapan bir fabrika mı bu da soru işareti.

 

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