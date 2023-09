İstanbul'da deprem şurası! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ili deprem bölgesi olarak görüp çalışmalarımızı sürdürmeliyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şişli’de bir otelde düzenlenen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ başladı. Yeni hazırlanacak deprem yasasının alt yapısının oluşturulacağı ve 3 gün sürecek şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komisyonlarda yapılacak tartışmaların ve ortaya çıkacak raporların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Şura boyunca yürütülecek müzakerelerden hazırlıklarına başladığımız deprem yasası için de en geniş şekilde istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında, afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceklerini de belirtti.

"AMACIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ EN SAĞLIKLI, HIZLI VE ADİL BİR ŞEKİLDE YÜRÜTECEK HUKUKİ ALT YAPIYI KURMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız insanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı elimizdeki en önemli araç olan kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki alt yapıyı kurmaktır. Sizler de şahit oluyorsunuz. Bir kısmı zaten aramızda olan bilim insanlarımız yaklaşan tehlikeye karşı kamuoyunu her gün ikaz ediyor. Yürütme olarak biz, her ikaza kulak veriyoruz. Çıkacak kanunla yasama, yani meclisimiz de üzerine düşeni yapmış olacak. Yargının da bu sürece çalışmaları zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı bir anlayışla dahil olacağına inanıyorum. Kentsel dönüşüm yürütülen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan beklentimiz, devletin tüm unsurlarıyla sahip çıktığı bu çalışmalara destek vermesidir. Küçük hesaplarla veya netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde enkaza dönen binalar, kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız." dedi.

"81 VİLAYETİN TAMAMINI DEPREM BÖLGESİ OLARAK KABUL EDEREK ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim insanlarımızın son dönemde sık sık dile getirdiği bir gerçeği daha burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Ülkemizin, deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü ancak son dönemde bu haritalara göre sarsıntı yaşanmaması gereken pek çok yerde deprem meydana geldi. Dolayısıyla artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Ülkemiz tarihinin en büyük afeti olan 6 Şubat depremlerinde gördük ki şehirlerimizdeki yapıların önemli kısmı şiddetli bir depreme dayanacak durumda değildir. Bilhassa 1999 depremi öncesi mevzuata göre yapılan binaların durumu gerçekten vahimdir. Nitekim 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yüzde 90’dan fazlası 1999 öncesi inşa edilenlerdir." dedi.

"2024 YILINDA, AFET BÖLGESİ İÇİN 1 TRİLYON LİRALIK KAYNAK TAHSİS EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can kaybımızın 50 binin üzerinde olduğu 6 Şubat depremlerinin bilançosunu kısaca hatırlamak bile bize karşı karşıya olduğumuz facianın boyutlarını göstermeye yeterlidir. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 680 bini konut, 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale gelmiştir. Depremden etkilenen nüfus sayısı 14 milyonu, konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. Rakamlar, Avrupa’daki kimi ülkelerin toplam konut ve ticari alan büyüklüğünden fazladır. Bir başka deyişle, biz 6 Şubat depremlerinin ardından adeta orta büyüklükte bir ülkeyi yeni baştan inşa etmekle karşı karşıya kaldık.

Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Yerinde dönüşüm projeleri ruhsattan oturuma kadar tüm aşamalarıyla bakanlığımızın sıkı denetimi altında yürütülecek. Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki aylarda, inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim ederek, şehirlerimizin yeniden inşası yolunda yeni bir safhaya geçeceğiz. Amacımız temeli atılan her konutu bir yıl içinde hak sahibine teslim etmektir. Konut inşaatları bitene kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmaları da oluşturduk. Bugün itibariyle bölgede yaklaşık 186 bin konteynerden oluşan 345 konteyner kent kurduk. Artık çadır yok, çadırları tamamen kaldırdık ve konteynere dönüştük.

Rekor sıcakların yaşandığı bir yıl geçirdiğimiz için konteynerlerimizin 160 bine yakınına klima da taktık. Faaliyette olan konteyner kentlerimizde 580 bin vatandaşımız barınıyor. Yaptığımız kira yardımından yaklaşık 327 bin hanedeki 1 milyon 310 bin vatandaşımız yararlandı. Bugüne kadar 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira mali yardımda bulunduk. Bu yardımların yaklaşık yarısını bağışlardan diğer yarısını bütçeden karşıladık. Konteyner kentlerdeki vatandaşlarımızdan sosyal yardım hakkı olanlar ile emeklilere market alışverişlerinde kullanılmak üzere içine her ay 3 bin lira yüklenen Esen Kart dağıtımına başladık. Bugüne kadar 53 bin 500 vatandaşımıza ulaştırdığımız Esen Kartın dağıtımı halen sürüyor. Temmuz ayındaki ek bütçe ile deprem bölgesine 762 milyar lirayı ayırdık. 2024 yılında, afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz." dedi.

"KONUT VE KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLARIN ÖNÜNÜ DE KESECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen hafta kamuoyumuzla paylaştığımız orta vadeli programda da önceliği deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına verdik. Burada sayamadığımız pek çok kalem destekle yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Böylesine geniş çaplı bir afette dünyanın başka hiçbir yerinde bu derece hızlı, kapsamlı ve sürekli destek, yardım, inşa faaliyeti yürütülmediğine inanıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin birliğini ve beraberliğini daim kılsın. Biz deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Ticari alanlarıyla, meydanlarıyla, kültür ve sanat yapılarıyla, spor tesisleriyle, parkları ve bahçeleriyle medeniyetimizin şehir anlayışını modern çizgilerle yoğuran geleceğin şehirlerini de inşa ediyoruz. Rantın değil, insanın ön planda olduğu şehircilik anlayışından en küçük taviz vermeden deprem bölgelerinden başlayarak 81 ilimizin tamamının çehresini kentsel dönüşümle değiştirmekte kararlıyız. Son dönemde sıkça şikayet aldığımız konut ve kira fiyatlarındaki akılla, mantıkla, ahlakla, izah edilemeyecek artışların önünü de böylece keseceğimize inanıyorum. Sadece felaketler değil, unutmayın, imkanlar da bir imtihandır. Biz milletimiz ve ülkemiz için en iyisini yapmanın peşindeyiz. Küçük menfaatler için ellerindeki imkanı, milletin ve ülkenin huzurunu kaçıracak şekilde kullananlara karşı gereken idari ve hukuki yaptırımları uyguluyoruz. Bu tür yollara tevessül edenler asıl cezayı ise mahşeri vicdanda yargılanarak alacaklardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILINI AFETLERLE MÜCADELEDE KONUSUNDA DA HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletçe bu ahlaka sahip çıktığımız müddetçe hiçbir felaket, hiçbir kriz, hiçbir saldırı bizi yıkamaz, deviremez, geriletemez. Bu ahlakı kaybettiğimizde ise zaten içi çürümüş, boşalmış, kökleri kurumuş bir ağaç gibi kendi kendine yıkılıp gitmeye mahkumuz demektir. 6 Şubat depreminde gördük ki milletimiz değerlerine hala sıkı sıkıya bağlıdır. Bu tablo geleceğimize ümitle bakmamız için bize yeterlidir. Eksikleri, aksaklıkları yanlışları düzelterek yolumuza devam edecek, Türkiye yüzyılını her alanda olduğu gibi afetlerle mücadele konusunda da hedeflerimize ulaştıracağız. Elbette, bunları yaparken dostlarımızı, kardeşlerimizi ve ihtiyaç sahiplerini ihmal etmeyeceğiz. Türkiye’nin sadece 780 bin kilometre kareden ibaret olmadığını, yaşanan her hadisede tekrar tekrar görüyoruz. 6 Şubat depremlerinde dünyanın 100’ü aşkın ülkesinden yardımlar geldi. Arama kurtarma ekipleri afetzedelerimiz için seferber oldu. Biz de hiçbir karşılık beklemeden deprem, yangın ve ya sel felaketiyle mücadele eden kardeşlerimizin imdadına koşuyoruz." dedi.

"LİBYA’YA 3 UÇAK VE 3 GEMİ GÖREVLENDİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Köklü tarihi bağlarımızın olduğu Libya, geçtiğimiz günlerde çok büyük bir felaketle sarsıldı. Gerek Libya makamlarının açıklamaları, gerekse bizim sahadan aldığımız bilgiler şu an 12 bin olan vefat sayısının daha da artacağını gösteriyor. Haberi alır almaz AFAD’a, Kızılay’a, Silahlı Kuvvetlerimize ve diğer ilgili birimlerimize gereken talimatları verdik. Uçaklarımız, gemilerimiz, şu anda Libya’daki bu felaket için tüm imkanlarımızla oradayız. Libya’ya insani yardım kapsamında şu an itibariyle 3 uçak ve 3 gemi görevlendirdik. Deniz Kuvvetlerimize ait Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz dün akşam itibariyle Libya’ya intikale başladı. Bu gemilerimiz aralarında 10 ambulans, 30 kurtarma ve müdahale aracı, 12 TIR’ın da olduğu toplam 122 aracı Libya’ya ulaştırıyor. Gemilerimizde ayrıca 360 personel, 3 sahra hastanesiyle muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler gönderiyoruz. Bu zor günleri kısa sürede atlatmaları için Libyalı kardeşlerimize yardımlarımız aralıksız devam edecek. Bir kez daha Libya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin yardım eli olarak sahada fedakarca çalışan görevlilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımızın mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu. (DHA)