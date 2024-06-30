İzmir'de iş yerinde patlama! Olay anı kamerada

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. Patlama sonrası 5 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili detayları paylaşırken incelemelerin sürdüğünü belirtti. İzmir Valisi Süleyman Elban patlama sonrası yaralıların sayısının ise 57'ye yükseldiğini açıkladı. Öte yandan patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 57 kişinin 4 ayrı hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

İHMAL VAR MI?

Elban açıklamasında, 'Çok yönlü araştırmalar devam ediyor. Bu patlamayla ilgili ihmal, sorun var mı? Çok yönlü araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Şu an için bir tespit yok' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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AĞIR HASAR BİNALAR VAR

CNN TÜRK'e açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Binanın karşısında ve çevresinde olan binalarda olan hasarlar var. 63 toplam yaralımız var. 5 tane de kaybımız var. 3 kişi olay yerinde, 2 kişi de hastanede hayatını kaybetti. 63 yaralıdan 1'inin durumu da ağır.' dedi. 9 binada hasar bulunduğunu belirten Tugay, bu binalardan 7'sinin hasarının ağır olduğunu söyledi.