İstanbul'da bayram hazırlıkları tamamlandı! Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bayram nedeniyle kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 16-19 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 görev alacak.

İBB’YE AİT 5 MODERN TESİS HİZMETTE

Bu yıl, İBB’ye ait; Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek. Kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı ve ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB’ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;

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AVRUPA YAKASI KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

Alibeyköy-Eyüpsultan Kayaşehir- Başakşehir

ANADOLU YAKASI KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

Paşaköy- Sancaktepe Ferhatpaşa-Ataşehir Kurnaköy-Pendik

KURBAN MOBİL UYGULAMASIYLA BİLGİLER CEP’TE

İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB’nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Ayrıca uygulamaya İstanbul Senin uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek ve vatandaşlar kurban kesim sırasını takip edebilecek. Öte yandan İBB kurban satış ve kesim alanlarında ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti de verilecek.

BOĞA TİMİ GÖREV BAŞINDA

İBB, kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

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İBB Zabıta ekipleri de, İBB’ye ait kurban satış ve kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmamasına yönelik denetimler gerçekleştirecek. Zabıta ekipleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için İstanbul genelindeki denetimlerini sürdürecek.

KURBANLIK ALANLARA DENETİM

1 Haziran’dan itibaren kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişi ile birlikte İBB ekipleri, kent genelindeki kurban satış alanlarında denetimlere başladı. İBB, yaklaşık 1.000 kadar kurban satış ve kesim yerini denetleyerek İl Kurban Komisyonu’na görüş bildirecek.

HİJYEN EKİPLERİ HAZIR

İBB ekipleri, kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişi ile birlikte karasinek larva ve erişkin mücadelesi çalışmalarına da başladı. Bayrama kadar geçen sürede günlük periyotlarla kurban satış alanları kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılacak.

İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince de mekanik süpürme, yıkama ve elle temizlik çalışmaları yapılmaya başladı. Alana kurbanlıkların gelmesi ve kurban bayramı süresince de temizlik çalışmaları devam edecek. İstanbul’un tüm ana arterlerinde meydanlarda alt ve üst geçitlerde 1.100 elle süpürme personeli ve ortalama günlük 100 araç ile temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde Selatin Camiler, bazı merkezi camilerde ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapılacak.

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TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelelerimizde yer alan Vapur Kafeleri de hizmette olacak.