İstanbul'da 2 polise bıçakla saldırı! İfadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı.

Saldırıda kadın polis memuru F.İ. ve polis memuru M.E.K. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı 2 polis memurunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırgan Hayrullah B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Hayrullah B. çıkartıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.