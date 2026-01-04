GAZETE VATAN ANA SAYFA
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler köprüsünde iki otomobil lodosa karşı motokuryeye siper oldu

04.01.2026 - 00:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden iki otomobil eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, önünde ve arkasında seyreden iki otomobil, hızlarını düşürerek siper oldu. Motosiklet sürücüsünün, rüzgârın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerlediği görüldü.

Motokuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

