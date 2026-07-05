Emekli olunca fark etti: 18 yıldır miras bırakacağı eşyaları topluyor

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Antikacılığın çok kapsamlı olduğunu ve profesyonellik istediğini kaydeden Polattaş, "Bizim bu işimizde sınırsız çeşit var. İnsanlar geçmişte ihtiyaçlarına göre, kültür seviyesi, ekonomik durumuna göre taleplerini bir şekilde karşılamak için değişik ürünler, objeler yapmışlar. Tabii ki her birinin kıymeti, değeri farklı. Koleksiyonerler var, bakır obje koleksiyonu yapıyor, porselen obje koleksiyonu yapanlar var, pirinç obje koleksiyonu yapanlar var. Bir de genel öyle ürün alıp satanlar var. Elimde ortalama 150-200 yıl arasında değişik ürünlerim var" diye konuştu.