Bilecik'te kuyruğun nedeni sonradan anlaşıldı: Bin kişiyi aştı

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Türkiye'nin önemli çömlekçilik merkezlerinden biri olan Kınık Köyü, yalnızca el sanatlarıyla değil, yaşattığı imece kültürüyle de örnek olmaya devam ediyor. Köy kadınlarının el birliğiyle hazırladığı bin kişilik aşure ve yemek organizasyonu, hem Muharrem ayının manevi atmosferini yaşattı hem de paylaşmanın bereketini aynı sofrada buluşturdu. Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut, "150 yıllık çömlekçi Kınık Köyünde geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğimizi misafirlerimizin köylülerimizin katkılarıyla uzun yıllardır devam ettirmekteyiz. Bu yılda etkinliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara destek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.