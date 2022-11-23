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İstanbul'da 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

23.11.2022 - 01:53 | | DHA
İstanbul'da 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 12 araç zincirleme kaza yaptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi. Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbulda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

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