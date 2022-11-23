İstanbul'da 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 12 araç zincirleme kaza yaptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi. Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.