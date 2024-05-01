İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği: Flamalı gruba polis müdahale etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaparak İstanbul'da görev alan polislere teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşene karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle.' dedi.

ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI

Güvenlik önlemlerine destek için gelen alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

TÜRK-İŞ KAZANCI YOKUŞU'NA KARANFİL, TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Taksim Meydanı’na da çelenk bırakan sendika üyeleri daha sonra basın açıklaması yaptı.

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TÜRK-İŞ adına basın açıklaması yapan TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, “Dünyanın en kapitalist ülkesinde vergiler çok kazanandan çok, az kazanandan azdır. Bugün Türkiye’de birçok ekonomik sıkıntımız var. Siyaset yapmanın hiçbir manası yok. Herkes aklını ortaya koysun, siyasetçiler kucaklaşsın, Türkiye’nin sorunlarını çözsün” dedi.

DİSK VE KESK: FAALİYET SONLANDIRILDI

DİSK ve KESK komitesi, yaşanan arbedenin ardından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Faaliyet tertip komitesinin kararıyla sonlandırılmıştır" mesajı verdi. Bu açıklamanın ardındansa kortejde yer alan DİSK ve KESK üyelerinin alandan çıktığı görüldü.

'MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

TEÇ-SEN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Basın açıklaması yapan TEÇ-SEN Marmara Bölge Sözcüsü Yakup Deribaş, “Emekçinin ayrıştırılmadığı, alın terinin kutsal sayıldığı, kadının toplumda ve çalışma hayatında eşit hale geldiği, görevli ve gerçek toplu sözleşmeli kamu çalışanlarının olduğu 1 Mayıs için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu

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MEMUR-SEN TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk, “Türkiye’nin ve dünyanın tüm emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramını kutluyoruz. Kapitalizme karşı yaşasın emek mücadelemiz” dedi

MECİDİYEKÖY'DEN OKMEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE

Yasağa rağmen Taksim'e çıkmak için Mecidiyeköy'den Okmeydanı'na yürümek isteyen meslek örgütleri ve sendika üyelerinden oluşan 6 grup ellerindeki bayrak ve flamalarla slogan atarak polisin güvenlik önlemi aldığı noktaya geldi. Polis ekipleri geçişe izin vermezken, grup üyeleri slogan atmaya devam etti. Polis ekiplerinin geçişine izin vermediği yaklaşık 20 kişi göz

TAKSİM MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre İstanbul'da son durum saat 11.30 itibarıyla yüzde 27 olarak ölçüldü. Siyah renk ile boyanan alanlar kapalı olan yolları gösteriyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU SARAÇHANE'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'liler İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane meydanına geldi. Gruptakiler burada kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

ŞİŞLİ'DE POLİS MÜDAHALESİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp slogan atarak yürüyen grup, gözaltına alındı.

BOZDOĞAN KEMERİ'NDE POLİS ÖNLEMİ

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Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta yığınak yaptı. TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ VE OKMEYDANI'NDA GÖZALTILAR VAR

Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var. Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba da polis müdahale etti. Pankart açıp slogan atarak yürüyen grup, gözaltına alındı.

HAK-İŞ'TEN KAZANCI YOKUŞU'NDAN ANMA PROGRAMI

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi.

Anıtın bulunduğu alana karanfil bırakan Arslan, “HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz” dedi.

TURİSTLER YÜRÜYEREK ALANDAN AYRILDI

Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Farklı ülkelerden İstanbul’a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.

ARAÇLAR DA KALDIRILDI

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.

TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen grup gözaltına alındı.

SARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.