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İstanbul Valisi Gül'den bayram tedbirleri açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül, "Bayramda 284 bin 328 polis sahada olacak." dedi.

13.06.2024 - 10:22 |
İstanbul Valisi Gül'den bayram tedbirleri açıklaması

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bayramda 284 bin 328 polis sahada olacak.

Gidişte okulların tatil dönemine denk gelmesi ve 9 günlük tatil olması trafik yoğunluğunu yüzde 50 artırdı. Biz her yerde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyetimizin 56 bin personeli var, tamamı bayramda görevli. Tedbirler, denetimler, kontroller alındı.

Araç sürücülerinin yorgun yola çıkmamaları, kurallara uymaları gerekiyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimin ardından İstanbul'da alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

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