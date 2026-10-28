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İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak?

28.10.2026 - 12:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu. İşte detaylar...

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları' nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 29 Ekim 2026 Perşembe günü, saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Kapanacak yollar (Saat 05.45-program bitimi):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

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- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

Alternatif güzergahlar:

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu

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