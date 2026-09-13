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İstanbul Küçükçekmece'de arkadaşını silahla vurdu!

13.09.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
İstanbul Küçükçekmece'de arkadaşını silahla vurdu!

Küçükçekmece'de alacak meselesi yüzünden 17 yaşındaki şüpheli arkadaşını cadde ortasında vurdu.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan D.C. ile Y.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Y.D., D.C.’yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.C. çevrede bulunan bir restorana sığınırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 İstanbul Küçükçekmecede arkadaşını silahla vurdu

ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 17 yaşındaki Y.D., olayın ardından bölgede yapılan çalışma sonucunda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Küçükçekmece'de arkadaşını silahla vurdu!
#Gündem

İstanbul Küçükçekmece'de arkadaşını silahla vurdu!