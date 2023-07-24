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İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine AK Parti’den yalanlama

AK Parti’nin İstanbul’un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesine yönelik herhangi bir çalışmasının olmadığı öğrenildi.

24.07.2023 - 18:49 | | İHA
İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine AK Parti’den yalanlama

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı medya kuruluşlarında AK Parti’nin İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi, bu kapsamda yaz aylarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi

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