İstanbul için su alarmı verildi! Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında hesapladı: 68 günlük suyu kaldı

İstanbul için alarm verildi. İstanbul'da kurak geçen kış aylarının ardından yaz sıcakları da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Öyle ki, sıcaklık rekorları dahi kırıldı. Susuzluk tehlikesi olan İstanbul, bu sorunla da artık yüz yüze gelmiş durumda. Peki, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı. Bu sorunun yanıtını CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yanıtladı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20'ni altına düştü. Barajlarda her gün neredeyse yüzde 0.32 civarında düşüş meydana geliyor. Bu önemli bir şey. Ayda yüzde 10'luk düşüş görülüyor barajlarda. Yağış yok. Yağış uzun süredir yok. Dolayısıyla hep birikmiş sudan harcanıyor sular. Şehre verilen suyun yanında birde buharlaşma kayıpları da son derece önemli. Havaların çok sıcak geçmesi buharlaşma kayıplarına neden oluyor. Buharlaşma kayıpları çok fazla oluyor.

Düşünün elinizdeki suyun üçte biri buharlaşmaya gidiyor. Şu anda Büyükçekmece bitmiş vaziyette, kullanılacak vaziyette değil. Darlık Barajı ile Ömerli Barajı'nda seviye yüksek. Yüzde 50 doluluk oranları var. İstanbul'un üçte 1 suyu Melen'den geliyor. O da olmasa doluluk oranı yüzde 20'nin altına düşer. Melen'den gelen su olmasa.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI

Şu anda İstanbul'un 300 milyon metreküp suyu var. Bunun yaklaşık yüzde 25'i buharlaşmaya gidecek. Yüzde 75'ini alacağız bu suyun 240 milyon metreküp su kullanılabilir. Bu tabii yağış olmadığı sürece. Bunun da günde yaklaşık 3,5 milyon metreküp su veriliyor şehre. Baktığımız zaman İstanbul'un 68 günlük suyu var. Bu bir su krizine doğru gidiyor. Yani turuncu alarmın verilmesi lazım.