Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBirçok ili etkisi altına alacak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
HaberlerGündem Haberleri Birçok ili etkisi altına alacak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Birçok ili etkisi altına alacak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

12.10.2026 - 09:29Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Birçok ili etkisi altına alacak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak olumsuz hava koşullarına karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı bekleniyor. İşte 12 Ekim 2026 il ilhava durumu raporu...

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Meteoroloji 12 Ekim 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Kocaeli ve Sakarya dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek.

Birçok ili etkisi altına alacak Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

HAVA SICAKLIKLARI 6 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İLGİLİ HABER

İZMİR HAVA DURUMU 13 EKİM 2026 | İzmir'e yağmur geliyor mu? Konak, Karşıyaka, Bornova ve Buca'da bugün hava nasıl olacak?
İZMİR HAVA DURUMU 13 EKİM 2026 | İzmir'e yağmur geliyor mu? Konak, Karşıyaka, Bornova ve Buca'da bugün hava nasıl olacak?

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
;
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpan otomobil kamerada
#Gündem

Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpan otomobil kamerada

Yöneticiliği bıraktı, sıfırdan başladı: İlçesini üretim üssüne çevirdi! Şimdi Amerika'dan Hollanda'ya dünyanın dört bir yanına satış yapıyor
#Ekonomi

Yöneticiliği bıraktı, sıfırdan başladı: İlçesini üretim üssüne çevirdi! Şimdi Amerika'dan Hollanda'ya dünyanın dört bir yanına satış yapıyor

Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
#Gündem

Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı