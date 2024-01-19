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İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu yaşandı.

19.01.2024 - 16:08 |
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatili yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek isteyen aileler öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı.

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Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde check-in ve bagaj işlemlerini yaptı. Yarı yıl tatilini ailesiyle birlikte Denizli'de olacaklarını ifade eden Öğretmen Emel Şuözer, "Memlekete gidiyoruz. Buradan öğrencilerime sesleniyorum tatilde iyi dinlensinler, ikinci dönem onları bekliyoruz" dedi.

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Adıyaman'a giden Ahmet Oğuz ise, "Adıyaman deprem bölgesi olduğu için ailem depremzede. Onları ziyaret edeceğiz. Çocuklarla birlikte annemi ve babamı görmeye gidiyoruz" diye konuştu.

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