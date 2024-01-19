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Liselilerin 'omuz atma' kavgası: 1 yaralı

Erzurum'da karne aldıktan sonra okuldan çıkışta lise öğrencileri arasında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada kasığından bıçaklanan Alperen V. (16), yaralandı.

19.01.2024 - 15:33 | | DHA
Liselilerin 'omuz atma' kavgası: 1 yaralı

Olay, saat 10.30 sıralarında Aziziye ilçesinde meydana geldi. Karnelerini alan lise öğrencileri okuldan çıkarken iki grup arasında omuz atma bahanesiyle kavga çıktı. Kavgada, 11'inci sınıf öğrencisi Alperen V. kasığından yaralandı. Okul yönetiminin bilgi vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Alperen V., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Aşırı kan kaybeden Alperen V.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, Alperen V.'yi bıçaklayıp kaçtığı öne sürülen Levent K. (17) ve 2 arkadaşını yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. 

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