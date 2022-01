İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Yoğun kar yağışını giderek şiddetinin artırdığı İstanbul için son dakika uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken Meteoroloji, AFAD ve AKOM da yeni uyarılarda bulundu. İstanbul'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu. Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar saat 18:00'e kadar durdurulurken, birçok uçak piste inmek için bekletiliyor. Yerde bekleyen uçaklar motor kapatırken, pist temizlenene kadar operasyonlara ara verildi. Hava durumunun gidişatına göre uçakların başka pistlere indirilmesi de söz konusu olabilir. İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması istenen açıklamada, “Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 72 bin 81 personel, 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir. Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. Bin 340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

THY TOPLAM 52 İÇ VE DIŞ HAT SEFERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU!

THY, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 52 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu. Meteoroloji’nin tahminleri doğrultusunda üç gün önce İstanbul’da başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle hava ulaşımı da durumdan etkileniyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan bugün gerçekleştirmesi planlanan bazı iç ve dış hat seferleri de iptal oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 52 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

"BASKIN KAR YAĞIŞLARI BİZİMLE OLACAK"

İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

"BİN 582 ARAÇ İLE YOLLARIN TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR"

Yolların tuzlanarak temizlendiğini ifade eden İmamoğlu, "Kar kırsalda 25 santime kadar çıktı. Aynı zamanda bu hafta boyunca soğuk hava dalgasının devam edeceği bilgisini aldık ve takip etmeye devam edeceğiz. İstanbul genelinde bin 582 aracımız, 7 bin 421 personelimizle beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. 35 bin tonun üzerinde tuz kullanarak yollarımızın temizliğini sürdürüyoruz" diye konuştu.