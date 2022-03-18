GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul Havalimanı'nda kar
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Havalimanı'nda kar
ABONE OL

İstanbul Havalimanı'nda kar

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu. Planlı seferler sorunsuz şekilde yapıldı.

18.03.2022 - 12:14 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Havalimanı'nda kar

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı yer yer etkisini gösterdi. O noktalardan biri de İstanbul Havalimanı ve çevresi oldu.

Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında olumsuzluk yaşanmazken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri kar mücadele çalışmaları kapsamında ekipleri hazır halde bekletiyor.

MADKOM kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 233 sefer iptal edilirken, planlı seferler ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
İlgili Haber
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı
Kar yağışı çok kuvvetli başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul'da turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...
İlgili Haber
Kar yağışı çok kuvvetli başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul'da turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı
İlgili Haber
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı
İstanbul için son dakika tatil ve izin kararı! Valilik resmen duyurdu
İlgili Haber
İstanbul için son dakika tatil ve izin kararı! Valilik resmen duyurdu

    GÜNCEL HABERLER

    Çanakkale'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında

    Çanakkale'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında

    Ukrayna'yı işgal kararının Rusya'ya faturası ağır oldu! Göç dalgası yaşanabilir

    Ukrayna'yı işgal kararının Rusya'ya faturası ağır oldu! Göç dalgası yaşanabilir

    İstanbul Havalimanı'nda kar

    İstanbul Havalimanı'nda kar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna'yı işgal kararının Rusya'ya faturası ağır oldu! Göç dalgası yaşanabilir

    Ukrayna'yı işgal kararının Rusya'ya faturası ağır oldu! Göç dalgası yaşanabilir

    Sıradaki Haber
    İstanbul Havalimanı'nda kar

    İstanbul Havalimanı'nda kar

    Sıradaki Haber
    ÖSYM duyurdu! KPSS 2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı! SGK en az lise mezunu 550 sözleşmeli personel alacak!

    ÖSYM duyurdu! KPSS 2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı! SGK en az lise mezunu 550 sözleşmeli personel alacak!

    Sıradaki Haber
    Banka hesaplarına 1649 lira yatırıldı! Her ay düzenli olarak ödeniyor...

    Banka hesaplarına 1649 lira yatırıldı! Her ay düzenli olarak ödeniyor...

    Sıradaki Haber