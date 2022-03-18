İstanbul Havalimanı'nda kar

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı yer yer etkisini gösterdi. O noktalardan biri de İstanbul Havalimanı ve çevresi oldu.

Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında olumsuzluk yaşanmazken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri kar mücadele çalışmaları kapsamında ekipleri hazır halde bekletiyor.

MADKOM kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 233 sefer iptal edilirken, planlı seferler ise sorunsuz şekilde devam ediyor.