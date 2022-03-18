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Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı Basın Ekspres Yolu'nda da etkisini göstermeye başladı.

18.03.2022 - 10:49 | | Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)
Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı Basın Ekspres Yolu ve bağlantı yollarında da etkili olmaya başladı.

Yollarda karın birikmediği, bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlendi. Kar küreme araçlarıysa yoğun kar yağışı ihtimali olan bölgelere doğru hareket etti.

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