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GündemKar yağışı çok kuvvetli başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul'da turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...
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Kar yağışı çok kuvvetli başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul'da turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

Meteoroloji'den kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! İstanbul'da turuncu alarm verildi, çok sayıda kente ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli kar yağışı yeniden başladı. Sıcaklıklar düşüyor. Çok sayıda ilde okullar tatil edilirken, uçuşlar da iptal edildi. Günlerce sürecek kar yağışı hayatı felç edebilir. Özellikle bugün ve yarına dikkat çekilerek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Çok sayıda uyarı yapıldı. İller tek tek açıklandı. MGM'nin son dakika hava durumu açıklaması...

• 18 Mart 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

MGM'den son dakika kar açıklaması! Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

3Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

4İSTANBULDA KAR BAŞLADI

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Meteorolojinin açıklamasının ardından beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkisini gösteriyor. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürürken, yayalar zor anlar yaşadı. E-5 karayolunda da sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

5Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

6Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

7Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11BUGÜN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

BUGÜN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkari, Muş, Rize, Trabzon, Van

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük, Düzce

12YARIN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

YARIN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Bitlis, İstanbul, Hakkari, Kastamonu, Muş, Rize, Trabzon, Van

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Düzce

13BUGÜN İLLERDE HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN İLLERDE HAVA DURUMU! MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°CÇok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

14EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°CÇok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

15AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°CÇok bulutlu, Kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

16İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yer yer kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

18Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

KASTAMONU °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 2°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 3°CÇok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvvetli olması bekleniyor.

20Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

TOKAT °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

21DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimleri ile Bingöl, Elazığ, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

22Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

MALATYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

23GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

24OKULLAR TATİL EDİLDİ

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı öncesinde Valilik tarafından okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına yönelik alınan tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı.

25Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı öncesinde alınan tedbirler şu şekilde: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

26Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;1. ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

27Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

28ENGELLİ, MALUL VE HAMİLE PERSONEL İZİNLİ SAYILACAK

ENGELLİ, MALUL VE HAMİLE PERSONEL İZİNLİ SAYILACAK

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

29THY SEFER İPTALLERİ

THY SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul Havalimanı'dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 sefer iptal edildi" denildi.

30GÜN GÜN HAVA DURUMU

GÜN GÜN HAVA DURUMU

31Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...
32Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...
33Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...
34Kar yağışı çok kuvvetli başladı Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbulda turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

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