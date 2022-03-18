Kar yağışı çok kuvvetli başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul'da turuncu alarm verildi, kar hayatı felç edecek...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



SİİRT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu