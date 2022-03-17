İstanbul için son dakika tatil ve izin kararı! Valilik resmen duyurdu
İstanbul için son dakika tatil ve izin kararı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya, kentte 3 gün boyunca sürecek kar yağışı için alınan tedbirleri de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
17.03.2022 - 21:01 |
Vali Yerlikaya, "Bugün, Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler: