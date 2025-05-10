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İstanbul gece yarısı sallandı!

10.05.2025 - 07:23Güncellenme Tarihi:
İstanbul gece yarısı sallandı!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbulllar 10 Mayıs sabaha karşı Silivri merkezli bir sarsıntıyla daha sallandılar. Öte yandan Konya’da saat 04:22’de meydana gelen deprem birçok kişiyi uykudan uyandırdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde sabaha karşı hafif şiddette bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 02.28’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 14.5 kilometre olarak ölçüldü.

Konya gece saatlerinde yaşanan depremle sallandı. AFAD verilerine göre deprem, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Sarıcalar mevkisinde meydana geldi.

İstanbul gece yarısı sallandı

KONYA DEPREMİN ŞİDDETİYLE UYKUDAN UYANDI

Şehir merkezinde birçok noktada hissedilen deprem birçok vatandaşı uykudan uyandırdı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 04:22’de 3,6 şiddetinde ve 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

 

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