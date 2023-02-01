İstanbul Boğazı'nda büyük risk! Yüzde 40'ı tehlike saçıyor

Dünya deniz ticareti için önemli bir nokta olan İstanbul Boğazı'ndan bir yıl içerisinde 30 bini aşkın gemi geçiyor. Bu gemilerin bazıları petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra yanıcı ve patlayıcı etkiye sahip gaz ve kimyasallar taşıyor. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın paylaştığı verilere göre; İstanbul Boğazı'ndan 2022 yılında 35 bin 146 gemi geçti,149 milyon 987 bin ton tehlikeli yük geçişi sağlandı. Ilıcalı'ya göre bu rakamların her sene artması, İstanbul Boğazı'nı tehlike altına sokuyor.

"BOĞAZDAN GEÇEN YÜKÜN YÜZDE 40'I TEHLİKELİ"

Mustafa Ilıcalı boğazdan geçen gemileri uzun süredir takip ettiğini belirterek “Boğaz'da bir tehlike var. 2022 yılında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşına rağmen geçen gemilerin sayısı bir önceki yıla göre değişmemiş hatta aralık ayında tehlikeli yük taşıyan gemilerin sayısı arttı. Bu önemli bir işaret.

Bakın gemi geçiş sayılarına baktığımız zaman 2022'de 35 bin 146 gemi geçmiş. Taşınan yük 383 milyon 301 bin ton. Tehlikeli yük ise 149 milyon 987 bin ton geçiş sağlanmış. Burada gemi sayısına değil yüke bakmak lazım. Boğaz'ın kapasitesi 25 bin olmasına rağmen kapasite aşılmış. Tehlikeli yük taşıyan gemiler büyük bir tehlike oluşturuyor.

Dolayısıyla bu artış böyle devam ettikçe Boğaz trafiği tıkanacak. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Sonuçta kapasite değerlerinin çok üzerinde gemi geçişi var. Geçmişteki gibi yanıcı madde taşıyan bir tankerin patlamasını düşünemiyorum. Geçen yükün en az yüzde 40'ı tehlikeli yük. Boğaz'da kıvrımlar var, akıntı var bu yüzden tehlikeyi görüp buna göre tedbir almamız lazım" diye kullandı.