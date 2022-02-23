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İstanbul Adalet Sarayı'na kesici aletle girmeye çalıştı; gözaltına alındı

İstanbul Adalet Sarayı girişinde, kendini Birol Ç. olarak tanıtan bir kişi elindeki kesici bir cisimle içeri girmeye çalışması üzerine gözaltına alındı.

23.02.2022 - 15:38 | | Özden ATİK -Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Adalet Sarayı'na kesici aletle girmeye çalıştı; gözaltına alındı

Olay, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 30'lu yaşlardaki bir erkek, yanlış kapıdan adliyeye girmek istedi. Polis tarafından X-Ray cihazlarının olduğu kapıdan girmesi konusunda uyarılan Birol Ç., içeri girmekte ısrarcı oldu. Uyarılara rağmen içeri girmeye çalışan Birol Ç.'yi polis ve güvenlik görevlileri engellemek istedi. Bunun üzerine Birol Ç. elinde bulunan kesici bir cismi gözüne dayadı. Girişte bulunan tek bariyer demirini de eline alan Birol Ç. "Başsavcıyla görüşmek istiyorum" diyerek bağırmaya başladı. Polis ve güvenlik görevlilerince çembere alınan Birol Ç. kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan Birol Ç. adliye karakoluna götürüldü. Birol Ç'nin bağırışları ve gözaltına alındığı anlar, adliyede hareketliliğe neden oldu.

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