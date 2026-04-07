İsrail'den Eşref Rüya oyuncusu Görkem Sevindik'e tehdit

İsrail, Eşref Rüya dizisinin oyuncularından Görkem Sevindik’i Filistinli esirlere yönelik paylaşımı nedeniyle hedef aldı. Sevindik’in mesajı, dizinin geniş izleyici kitlesine ulaştığı İsrail’de kısa sürede infial yarattı.

"TERÖRİSTLER İÇİN İDAM CEZASI ARTIK GEÇERLİ"

İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de Sevindik'i hedef aldı. Gvir yaptığı paylaşımda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." dedi.