İsrail'den Eşref Rüya oyuncusu Görkem Sevindik'e tehdit
07.04.2026 - 19:55Güncellenme Tarihi:
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın Kabir Baba'sı Görkem Sevindik, Filistinli esirlere ilişkin dikkat çeken paylaşım yaptı. Paylaşım, Eşref Rüya dizisinin geniş izleyici kitlesine sahip olduğu İsrail’de geniş yankı uyandırdı. İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir Sevindik'i hedef alarak "Teröristler için idam cezası artık geçerli" dedi.
İsrail, Eşref Rüya dizisinin oyuncularından Görkem Sevindik’i Filistinli esirlere yönelik paylaşımı nedeniyle hedef aldı. Sevindik’in mesajı, dizinin geniş izleyici kitlesine ulaştığı İsrail’de kısa sürede infial yarattı.
"TERÖRİSTLER İÇİN İDAM CEZASI ARTIK GEÇERLİ"
İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de Sevindik'i hedef aldı. Gvir yaptığı paylaşımda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." dedi.