Kredi müjdesi! Limitler yükseltildi: 40 milyon liraya çıkarıldı

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Türk balıkçısı Ekim'de Somali sularına açılıyorTürk balıkçılık sektörünün Akdeniz'den Atlantik'e kadar iz bıraktığını belirten Yumaklı, uluslararası vizyona dair önemli bir müjde vererek, "Ekim ayı başında Somali sularına gidecek olan gemimiz var, buradan uğurlayacağız. Bizler kazan-kazan prensibini öne koyan bir milletiz. Kendilerinin bulunduğu sularda balıkların avlanıp bir kilosunun bile verilmediği ülkeler bugün bizim balıkçılarımızı kendi sularında görmek istiyorlar" diye konuştu. Bakan Yumaklı ayrıca geçtiğimiz yıl 207 bin denetim yapıldığını, Yalova'daki Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin ardından Aydın ve Çanakkale'de de benzer merkezlerin açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



"İzmir Su Ürünleri Hali Türkiye birincisi oldu"



AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, tarım ve gıda üretiminin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. İzmir Su Ürünleri Hali 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduysa işte bu sizlerin uykusuz gecelerinizin, ağ çeken o nasırlı ellerinizin eseri. Biz daima üreticilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.



İzmir Valisi Süleyman Elban ise, "Aylardır bugünü bekliyorduk. 2026-2027 balıkçılık sezonunun kazasız, belasız ve bol bereketli olmasını diliyorum" temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte balıkçılar denizlere uğurlandı.