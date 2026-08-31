Topraktan tezgaha alın teri! Bozcaada'nın eşsiz bitkilerini doğadan topluyor, 50 TL'ye satıyor

2

Tezgahın en çok ilgi gören ürünlerinin başında, Hatice Gül’ün kendi elleriyle hazırladığı doğal yağlardan ürettiği kremler geliyor. Özellikle kantaron yağından yapılan krem yara izlerinin yok olmasını hızlandırırken aynı zamanda bakım da yapıyor. Gül yağı kremi de kokusu ile dikkat çekiyor.



Bozcaada’nın zengin florasından toplanan kekik çeşitleri, adaçayı ve adaya özgü şifalı otlar tezgahta demetler halinde sunulurken; ev yapımı geleneksel yöntemlerle kaynatılan çeşit çeşit organik reçeller de kahvaltı sofralarına lezzet katıyor.



Hatice Gül, yerel üretimin ve kadın girişimciliğinin Bozcaada’daki ilham veren örneklerinden biri olurken geçimini bu küçük tezgahla sağlıyor.



Hatice ananın tezgahında fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Kekik ve adacayı ise 100 TL'den satılıyor.