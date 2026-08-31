Topraktan tezgaha alın teri! Bozcaada'nın eşsiz bitkilerini doğadan topluyor, 50 TL'ye satıyor
Çanakkale’nin gözde turizm merkezi Bozcaada’da, el emeği ve doğallığı bir araya getiren kadın girişimci Hatice Gül, eşiyle birlikte kurduğu tezgahta adaya özgü şifalı bitkileri, ev yapımı reçelleri ve doğal bakım ürünlerini tatilcilerle buluşturuyor. Hatice ananın tezgahında fiyatlar 50 TL'den başlıyor.
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Bozcaada merkezinde rengarenk kavanozları, mis kokulu kurutulmuş otları ve samimi atmosferiyle dikkat çeken Hatice ananın tezgahı”, adaya gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Kadın girişimci Hatice Gül ve eşinin el ele vererek binbir emekle hazırladığı stantta, tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretilmiş onlarca ürün yer alıyor.
Tezgahın en çok ilgi gören ürünlerinin başında, Hatice Gül’ün kendi elleriyle hazırladığı doğal yağlardan ürettiği kremler geliyor. Özellikle kantaron yağından yapılan krem yara izlerinin yok olmasını hızlandırırken aynı zamanda bakım da yapıyor. Gül yağı kremi de kokusu ile dikkat çekiyor.
Bozcaada’nın zengin florasından toplanan kekik çeşitleri, adaçayı ve adaya özgü şifalı otlar tezgahta demetler halinde sunulurken; ev yapımı geleneksel yöntemlerle kaynatılan çeşit çeşit organik reçeller de kahvaltı sofralarına lezzet katıyor.
Hatice Gül, yerel üretimin ve kadın girişimciliğinin Bozcaada’daki ilham veren örneklerinden biri olurken geçimini bu küçük tezgahla sağlıyor.
Hatice ananın tezgahında fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Kekik ve adacayı ise 100 TL'den satılıyor.
Doğanın sunduğu zenginlikleri el emeğiyle üretime dönüştüren Hatice Gül şu ifadelerle kendini anlatıyor:
"Bozcaada’nın rüzgarını da bereketini de çok seviyorum; eşimle birlikte yıllardır bu adanın toprağına, otuna, çiçeğine emek veriyoruz. Kendi ellerimle topladığım adaçayını, dağ kekiğini, kaynattığım buram buram meyve kokan reçelleri ve binbir dert için hazırladığım kantaronlu, güllü kremleri tezgahıma dizdiğimde benden mutlusu olmuyor. Merkezdeki küçük tezgahımızda sadece ürün değil, adamızın şifasını ve sevgimizi paylaşıyoruz."