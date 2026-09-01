Meteoroloji tek tek açıkladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: İşte 1 Eylül 2026 il il hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Özellikle yağış beklenen bölgelerde vatandaşların ani gelişebilecek kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olması gerekiyor.

KARADENİZ’DE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevcut değerler civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36