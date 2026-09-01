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GündemKışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı
HaberlerGündem Haberleri Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

01.09.2026 - 10:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Doğan Köy Mahallesi'nde yaşayan profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü Alim Eser, 21 yıldır sürdürdüğü arıcılık mesleğinde yüksek rakımlarda, kimyasal ürünlerden uzak organik bal üretiyor. Hem sporcu disiplinini hem de arıcılık emekçiliğini bir arada yürüten Eser, zorlu doğa koşullarında tek başına sürdürdüğü mücadelesiyle dikkat çekiyor.

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1Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Doğan Köy Mahallesi'nde yaşayan profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü Alim Eser, 21 yıldır sürdürdüğü arıcılık mesleğinde yüksek rakımlarda, kimyasal ürünlerden uzak, organik bal üretiyor.

2Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

Profesyonel sporculuğunun yanı sıra arıcılıkla da uğraşan Eser, zorlu arazi şartlarında 440 arı kovanının bakımını tek başına yapıyor.

3Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

Arıcılığın büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirten Eser, yaptığı işin zorluklarını "Hayatım survivor kadar zor" sözleriyle ifade etti.

4Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

"TÜRKİYE'DE BİRİNCİLİĞE ADAYIM"

Ürettiği balların analizlerini yaptırdığını belirten Alim Eser, elde edilen sonuçların balının kalitesini ortaya koyduğunu ve ürettiği organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu söyledi. Piyasada çok sayıda sahte ve şeker katkılı bal bulunduğunu ifade eden Eser, tüketicilere bal alırken güvendikleri ve üretimini bildikleri arıcılardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

5Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

"ARILARA ŞEKER VERİLMESİ YASAKLANSIN"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Eser, arıcılıkta arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini savundu.

6Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

Eser, "Arıcılığını doğru yapan, alın teri döken üreticiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bal üretiminde doğal ve organik üretimin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

7Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

BALI FARKLI ÜRÜNLERDE KULLANIYOR

Bir sporcu olarak doğal ve organik beslenmeye önem verdiğini belirten Eser, ürettiği kırmızı ve açık renkli balların yalnızca kahvaltıda değil, sütlaç, hoşaf ve aşure gibi farklı yiyeceklerde de kullanılabileceğini söyledi.

8Kışın fitness, yazın 2044 rakımda arıcılık yapıyor! 440 kovana tek başına bakıyor, tamamen doğal yollarla ürettiği balına talep yağdı

"Şekere hayır" mesajı veren Eser son olarak, "İşini hakkıyla yapan, alın teri döken herkese selam ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.