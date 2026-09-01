Tokat'ın son ustalarından! 10 yaşında başladı, 70 yıldır mesleğini sürdürüyor

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Mesleğinin geçmişte daha fazla rağbet gördüğünü belirten Karakaranfil, "70 yıldır kalaycılık yapıyorum. Bu işe 10 yaşında çırak olarak başladım. On yıl çıraklık ettikten sonra ustalığa geçtim. Askerde de kalaycıydım. Kara Harp Okulu’nda albay ve binbaşılar bana kalmamı söyledi. Oradaki sivil usta emekli oluyordu, onun yerine geçmemi istediler ancak kabul etmedim. Memleketime dönerek baba ocağındaki mesleğimi sürdürdüm" dedi.