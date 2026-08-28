Dünyayı şoke eden felaketin anatomisini çıkardı! Türkiye’de benzeri yaşanabilir mi? İşte en kritik aylar

2

TÜRKİYE’DE NEPAL’DEKİ GİBİ BÜYÜK ÇAPLI BİR SEL FELAKETİ YAŞANMA RİSKİ VAR MI?



Nepal’deki sel felaketinin birçok faktörün ortak etkisi ile oluştuğunu belirten Prof. Dr. Tolunay sözlerini şöyle sürdürdü:“Öncelikle Nepal’in kuzeyinde Himalayalar yer almakta. Yüksekliği 8 bin metreyi bulan ve çok geniş buzullara sahip sıradağlarında derin vadiler var. Kopan bir buzul kütlesinin buzul göllerini de etkilemesi ve vadiler boyunca çok büyük su kütlesinin hızlanarak inmesi sonucunda önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Oldukça nadir görülebilecek bir felaketti. Ülkemizde buzullar bulunsa da bunların küçük alanlarda olması nedeniyle buzul kopmasıyla oluşabilecek benzer bir selin yaşanması çok olası değil. Benzer bir felaket teorik olarak ancak bir barajın yıkılması sonucu oluşabilir. Barajlar da çok büyük depremler veya benzeri etkiler dikkate alınarak inşa edildiği için ülkemizde Nepal’deki sel oluşumuna benzer bir sel yaşanması pek mümkün değil.

Ancak doğada imkânsız diye bir şey yoktur. Birçok olumsuzluğun bir araya gelmesiyle örneğin heyelanların dereyi kapatması, sel sularının birikerek kütlesinin artması ve sonrasında heyelanla gelen toprağın yarılmasıyla büyük su kütleleri yüksek hızlarla akabilir. Ancak yinelemekte fayda var, bu gibi sel oluşumu olasılığı çok çok düşük. Buna karşılık ülkemizde de can ve mal kaybına neden olan seller yaşanmakta. 2021 yılında Kastamonu Bozkurt’taki sel bu büyük sellere örnek olarak verilebilir. Bozkurt selinde de dere üzerindeki köprülerin ağaç gövdeleri ve selle gelen taş çakılla tıkanması ve bir baraj gibi davranması nedeniyle selin etkisi büyük olmuştu. Yine dere yatağının beton kanala dönüştürülmesi, derelerin mendereslerinin yok edilmesi ve taşkın yatağındaki yapılaşmalar selin verdiği zarara çarpan etkisi yapmıştı. ”