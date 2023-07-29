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İsrail'de protestolar hız kesmiyor! İç savaş korkusu

İsrail'de sular durulmuyor. Tartışmalı yargı düzenlemesine karşı bugün protesto düzenlenmesi bekleniyor. İsrailli gazetenin yaptığı bir ankette halkın çoğunun iç savaş korkusu yaşadığı ortaya çıktı.

29.07.2023 - 11:35 |
İsrail'de protestolar hız kesmiyor! İç savaş korkusu

İsrail'de yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlayan tasarının yasalaşmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi.

İktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren yargı reformuna karşı yaklaşık 7 aydır gösteriler düzenleniyor.

Tel Aviv'de bugün, yoğun katılımlı bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.

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YARGI REFORMUYLA ÜLKEDE KUTUPLAŞMA ARTTI

Siyasi ve toplumsal tepkilere neden olan yargı reformuyla ülkede kutuplaşma arttı.

İsrailli "Maariv" gazetesinin yaptığı ankete göre İsraillilerin yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor.

İsrailde protestolar hız kesmiyor İç savaş korkusu

Yüzde 38'i ise iç savaş ihtimalinden çekinmiyor.

Ankete katılan İsrail vatandaşlarının yüzde 49, bu süreçte "ordunun yetersiz kalacağından çekindiğini" de ifade etti.

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından 10 bin kadar İsrail yedek askeri, tepki olarak gönüllü askerlik hizmetinden ayrılmıştı.

İsrailde protestolar hız kesmiyor İç savaş korkusu

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