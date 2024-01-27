İsrail soykırımla yargılanacak mı, İsrail soykırımdan yargılanacak ne demek? İsrail Filistin arasında ateşkes var mı? BUNDAN SONRA NE OLACAK
Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davada ara karar çıktı. İsrail’in Gazze'deki soykırım eylemlerini engellemek için tüm önlemleri almasının zorunlu olduğuna hükmetti. Kararda, İsrail'in, kendisine bağlı güçlerin Gazze’de soykırım yapmayacağını garanti etmesi gerektiğini vurgulandı. Söz konusu gelişmenin ardından İsrail soykırımla yargılanacak mı, İsrail soykırımdan yargılanacak ne demek? Sorularının yanıtı sorgulanmaya başlandı.
27.01.2024 - 11:59 |