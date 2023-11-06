İsrail bu kez kendi kendini vurdu! Demir Kubbe arızalandı

Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail önce Gazze'yi hedef aldı. Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail bir yandan da kara operasyonlarını sürdürüyor.

Dünyadan Gazze'den gelen korkunç görüntülere tepkiler yükselerek devam ederken İsrail'de ise gündem Demir Kubbe olarak da bilinen savunma sisteminde yaşanan arıza.

İsrail merkezli Kanal 13, Demir Kubbe'nin tepki süresinin kısa olması nedeniyle Lübnan direnişinin roketlerine karşı etkisiz olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, bir Demir Kubbe önleme füzesinin arızalandığını ve Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion yerleşim yerinde yerleşimcilerin yaşadığı bir bölgeyi hedef alarak düştüğünü görüldü. Sosyal medyada viral olan video Quds Haber Ağı tarafından X'te yayınlandı. Katar merkezli haber kuruluşu Al Jazeera görüntüleri inceledi ve doğruladı.

IDF'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

IDF görüntüleri doğruladı. Yapılan açıklamada füze parçalarının İsrail topraklarına düştüğü, yaşanan olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının başlamasından bu yana 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD Merkez Komutanlığı ise donanmaya ait bir nükleer denizaltının bölgeye konuşlandırıldığını duyurdu.