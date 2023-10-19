İsrail bu kez hastanenin yakınını vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 12. gününde de sürüyor.

İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze’deki el-Ahli Baptist Hastanesi'nde yaralı ve hastaların yanı sıra kalan binlerce yerinden edilmiş insandan en az 500'ünün öldüğü, binlere varan yaralı olduğu açıklandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin "İsrail yönetimi tüm kırmızı çizgileri aştı. İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı" dedi. Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır" diye konuştu.

FİLİSTİN'DE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırıdaki kayıplar dolayısıyla 3 gün yas ilan etti. Kan donduran saldırı sonrası doktorların feryadı kameraya yansıdı. Doktorlar, sığınacak yer arayan, yaralı, masum sivillerin bu saldırının hedefi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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HASTANE YAKINLARINI VURDULAR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Filistin Kızılayı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.

Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 471 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda bugüne kadar toplam 3 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 65 kişi de yaralandı.