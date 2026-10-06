6 EKİM NE GÜNÜ? Toplu taşıma neden ücretsiz? Bugün İETT, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi?

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Marmaray için İBB'nin ücretsiz ulaşım kararından ayrı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Marmaray, TCDD Taşımacılık tarafından işletildiği için İBB'nin İstanbulkart entegrasyonuna dahil araçlar için aldığı ücretsiz ulaşım kararı otomatik olarak Marmaray'ı kapsamıyor.



Mevcut bilgilere göre 6 Ekim için Marmaray'da ücretsiz ulaşım uygulanacağına ilişkin ayrıca açıklanmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle Marmaray'ı kullanacak vatandaşların yolculuk öncesinde güncel resmi duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.