İskenderun’a ucuz ve kaliteli ekmek müjdesi: Halk ekmek projesinde ilk adım atıldı!

Halk Ekmek projesi kapsamında fabrikanın kurulacağı alanda iş makineleriyle temel kazısı gerçekleştirildi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de çalışmalara katılarak iş makinesinin başına geçti ve ilk kazıyı gerçekleştirdi.

Çalışma alanında açıklamalarda bulunan Başkan Dönmez, projenin ilk adımında bizzat yer almak istediğini belirterek Halk Ekmek fabrikasının İskenderun’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dönmez, inşaatın kısa sürede tamamlanmasını ve İskenderun’un yeni bir hizmet olan Halk Ekmek ile buluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Halk Ekmek fabrikasının temel kazı çalışmalarının başlatılmasıyla birlikte projenin yapım sürecine geçilmiş oldu.