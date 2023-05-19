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'İslamofobi' teriminin UNESCO tasarısında yer almasına ilişkin Emine Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO’nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında İslamofobinin yer almasına ilişkin Twitter'dan mesaj yayınladı. Erdoğan, "Dünyadaki tüm Müslüman topluluklar ve insanlık adına umut verici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

19.05.2023 - 14:11 |
'İslamofobi' teriminin UNESCO tasarısında yer almasına ilişkin Emine Erdoğan'dan açıklama

Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ülkemizin girişimleriyle UNESCO’nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında İslamofobinin yer alması, dünyadaki tüm Müslüman topluluklar ve insanlık adına umut verici bir gelişme.

İslamofobi teriminin Birleşmiş Milletler tarafından tanınması, dinimize karşı alenen işlenen suçlarla mücadeleye şüphesiz ki ivme kazandıracaktır. Öncülük eden herkesi tebrik ediyorum.

Demokrasi ve özgürlüklerin merkezi olarak görülen ülkelerin, yükselen nefret ve ayrımcılığa karşı sessiz kaldığı bir ortamda, adalet ve hoşgörünün üstün gelmesini diliyorum.

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