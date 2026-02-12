İşe yaramaz denilen üründen büyük para kazanıyorlar

Burhaniye'de Tariş Zeytinyağı Fabrikasında zeytinin işlenmesi sırasında çıkan çekirdekler çevre dostu yakacak olurken, 13 yıldan beri Yunanistan'ın Midilli adasına ihraç ediliyor.

Son olarak 60 ton çekirdek gönderildiğini kaydeden Tariş Müdürü Emrah Öztürk, "Yaklaşık 13 yıldan beri Yunanistan'a çekirdek ihraç ediyoruz. Bugün sezonun son partisi olan 60 tonluk çekirdeği gönderdik. Zeytin çekirdeğini komşuya ihraç ediyoruz. Komşu da bizim çekirdekle ısınıyor. Kısmet olursa önümüzdeki sezonlarda da ihracatımız devam edecek" dedi.