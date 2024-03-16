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Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

16.03.2024 - 11:55 |
Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!"

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Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi