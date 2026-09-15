Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem'İnsanlık' yere düşmedi! Esnafının imdadına vatandaşlar ile sürücüler yetişti
HaberlerGündem Haberleri 'İnsanlık' yere düşmedi! Esnafının imdadına vatandaşlar ile sürücüler yetişti

'İnsanlık' yere düşmedi! Esnafının imdadına vatandaşlar ile sürücüler yetişti

15.09.2026 - 19:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İZMİR (İHA)

ABONE OL

İzmir'de aracıyla yokuş çıktığı sırada kasalar dolusu meyve ve sebzesi yola saçılan pazar esnafının imdadına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler yetişti. İmece usulüyle yola dökülen ürünleri toplayan vatandaşlar, toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergiledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen ilçesi 9 Eylül Mahallesi'nde bulunan dik bir yokuşta meydana geldi. Pazara taze ürün götürmek için yola çıkan bir esnaf, aracıyla yokuş tırmandığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Araçtaki yükün dengesinin bozulması sonucu, kilolarca meyve ve sebze bir anda yola saçıldı. Ürünlerinin etrafa dağıldığını gören esnaf neye uğradığını şaşırırken, devreye hemen çevredeki duyarlı vatandaşlar girdi.

İLGİLİ HABER

Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!
Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

Sürücüler araçlarından indi, mahalleli seferber oldu

Esnafın çaresiz kaldığını fark eden mahalle sakinleri, esnaf komşular ve o sırada yoldan geçmekte olan araç sürücüleri hiç düşünmeden yardıma koştu. Trafiğin durduğu noktada araçlarından inen sürücüler ve vatandaşlar; ellerine aldıkları poşetlerle ve boş kasalarla yere dökülen ürünleri tek tek, özenle topladı. Vatandaşlar, esnafın zararını en aza indirmek için elinden geleni yaparken kısa sürede el birliğiyle toplanan meyve ve sebzeler yeniden araca yüklendi.

İLGİLİ HABER

Siverek’te faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Siverek’te faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor
#Gündem

Nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta yakalandı! Gören vatandaşlar fotoğraf çekiyor

Palamut ve hamsiye yoğun ilgi! Tezgahlarda metrelerce kuyruk oluştu
#Gündem

Palamut ve hamsiye yoğun ilgi! Tezgahlarda metrelerce kuyruk oluştu

Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi
#Gündem

Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi