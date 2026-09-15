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GündemYüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!
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Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

15.09.2026 - 19:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan "pabucu dama atılmak" deyiminin ortaya çıkışını anlatan geleneksel uygulama tiyatroyla canlandırıldı.

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Süleymanpaşa ilçesindeki Hasan Ali Yücel Parkı'nda düzenlenen program, mehteran takımı ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Etkinliklerin devamında Ahilik kültüründe ayıplı veya kalitesiz mal üreten esnafa uygulanan yaptırımlardan biri olan "pabucu dama atma" geleneği sahneye taşındı.

2Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

Canlandırmada kalfaların ustalarına sunduğu ürünler incelenirken, hazırlanan ayakkabılardan biri kalitesiz bulunarak kabul edilmedi.

3Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

Bunun üzerine ayakkabı dama atılarak, "pabucu dama atılmak" deyiminin Ahilik geleneğindeki karşılığı gösterildi.

4Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

Böylece deyimin yalnızca günlük dilde kullanılan bir ifade olmadığı, yapılan işin beğenilmemesi ve ustalık talebinin kabul edilmemesiyle ilişkilendirilen tarihi bir gelenekten geldiği anlatıldı.

5Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

Ahilik kültürünün önemi vurgulandı

Programda Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına ile yılın ahisi Hüseyin Babacan, Ahilik Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

6Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

Programın sonunda Tekirdağ'da yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdim edildi.

7Yüz yıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da canlandırıldı: 'Pabucu dama atılmak' deyimi böyle ortaya çıktı!

Düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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