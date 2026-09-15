Damalı su yılanlarının toplu dansı böyle görüntülendi

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Normalde 2 bireyin hareket ve dans ederek çiftleştiğini ama su yılanlarında toplu olarak çiftleşme durumlarının da gözlenebildiğini ifade eden Yıldız ve Satar, "Damalı su yılanlarında (Natrix tesellata) gözlemlenen toplu çiftleşme davranışı; türün üreme başarısını ve genetik çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen, ekolojik açıdan tamamen doğal ve sağlıklı bir üreme stratejisidir.