Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı

İnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı

24.09.2026 - 21:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

İnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı

Bursa’da müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İLGİLİ HABER

Şanlıurfa-Siverek karayolundaki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa-Siverek karayolundaki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunanlar da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İLGİLİ HABER

İki otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı
İki otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı 15'i turist 17 kişi yaralandı
Tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı 15'i turist 17 kişi yaralandı


Kavga anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Çevreyi atıklarla kirleteceklerdi, kamerayı görünce geri topladılar
#Gündem

Çevreyi atıklarla kirleteceklerdi, kamerayı görünce geri topladılar

Çiğdem Yaylası yolunda doğanın beklenmedik sürprizi
#Gündem

Çiğdem Yaylası yolunda doğanın beklenmedik sürprizi

İnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı
#Gündem

İnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı