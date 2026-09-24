Çiğdem Yaylası yolunda doğanın beklenmedik sürprizi

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Hendek'e bağlı Çiğdem Yaylası yolunda gece saatlerinde araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, doğanın beklenmedik bir sürpriziyle karşılaştı. Aniden yolda beliren iki yavru ayı, aracın önünde koşmaya başladı.

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Bir süre aracın önünde ilerleyerek adeta otomobille yarışan yavru ayılar, virajda ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görüntülerde yavru ayıların aniden yolda belirmesi, aracın önünde bir süre koşmaları ve viraja gelindiğinde önlerindeki patikadan tırmanarak ağaçların arasında gözden kaybolmaları yer alıyor.