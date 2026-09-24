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Çiğdem Yaylası yolunda doğanın beklenmedik sürprizi

24.09.2026 - 22:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, yola çıkan iki yavru ayıyla karşılaştı. Otomobilin önünde bir süre koşan sevimli ayılar, ormanlık alanda gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Hendek'e bağlı Çiğdem Yaylası yolunda gece saatlerinde araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, doğanın beklenmedik bir sürpriziyle karşılaştı. Aniden yolda beliren iki yavru ayı, aracın önünde koşmaya başladı.

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Bir süre aracın önünde ilerleyerek adeta otomobille yarışan yavru ayılar, virajda ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Görüntülerde yavru ayıların aniden yolda belirmesi, aracın önünde bir süre koşmaları ve viraja gelindiğinde önlerindeki patikadan tırmanarak ağaçların arasında gözden kaybolmaları yer alıyor.

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